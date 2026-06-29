На Харківщині росіяни сім разів намагалися прорвати оборону ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 29 червня. Триває 1587 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби окупанти 63 рази атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів намагалися прорвати оборону. П’ять атак відбито в районах населених пунктів Лиман, Стариця, Охрімівка, Синельникове, Вовчанські Хутори та в напрямку Шев’яківки та Хатнього. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Придніпровському напрямках спроб російських військ просуватися не зафіксовано.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости