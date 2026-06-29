Правоохоронці показали наслідки удару КАБ по Холодногірському району Харкова (відео)

29 червня росіяни завдали авіаудару КАБами по Холодногірському району Харкова. Внаслідок одного з влучань загинула жінка. Друга керована авіабомба впала у тому ж районі, але не здетонувала.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок авіаудару постраждали 12 людей.

Як уточнили в Харківській ОВА, у лікарні у вкрай важкому стані перебуває 23-річна жінка. Ще четверо людей госпіталізовані, їхній стан неважкий.

На місці удару працюють усі профільні служби: ДСНС, поліція, енергетики, комунальники.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, загиблій внаслідок авіаудару було 23 роки.

Пошкоджено трамвай та понад 15 автівок, електромережі, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки.





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