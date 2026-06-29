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Двоє дітей постраждали внаслідок удару рф по Таранівці на Харківщині
29 червня окупанти завдали удару по селу Таранівка Зміївської громади Харківської області. Постраждали двоє дітей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок російського удару у Таранівці постраждали двоє дітей: дев’ятирічна дівчинка зазнала забоїв, у десятирічної дівчинки – гостра реакція на стрес.
Медики надали постраждалим допомогу на місці.
Наслідки обстрілу уточнюються.