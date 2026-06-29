Росіяни за тиждень вбили сімох людей на Харківщині, пошкоджено 15 АЗС, десятки будинків, підприємства

Упродовж минулого тижня російських ударів зазнали 88 населених пунктів Харківської області, зокрема Харків. Внаслідок обстрілів загинули семеро людей, ще 78 постраждали, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Для ударів по Харківщині російські війська застосували 13 ракет, три РСЗВ, 22 керовані авіабомби, 56 БпЛА «Герань-2», два БпЛА «Ланцет», 65 БпЛА «Молнія», 45 FPV-дронів та 183 БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів постраждали 78 людей, серед них двоє дітей. Ще семеро цивільних загинули. Також двоє людей зазнали травм через підрив на вибухонебезпечному предметі.

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району. Там пошкоджено п’ять багатоквартирних і 28 приватних будинків, гуртожиток, чотири адмінбудівлі, сім господарчих споруд, два магазини, медичний заклад, інтернатний заклад, електромережі, два комунальні підприємства, два елеватори, залізничну інфраструктуру, два цивільні підприємства, фермерське господарство, п’ять АЗС, складське приміщення, 14 гаражів, три автобуси, 16 автомобілів і чотири вантажні автомобілі.

Суттєві пошкодження зафіксовані також у Харківському районі. Там пошкоджено сім багатоквартирних і десять приватних будинків, цивільне підприємство, вісім АЗС, чотири складські будівлі, 15 автомобілів, п’ять автобусів, автомобіль екстреної медичної допомоги та сільськогосподарську техніку.

У Харкові внаслідок російських ударів пошкоджено два багатоквартирні будинки, два приватні будинки, електромережі, салон краси, цивільне підприємство, дві АЗС, складську будівлю, гараж і два автомобілі.

Підрозділи ДСНС упродовж тижня залучалися до гасіння 57 пожеж, спричинених російськими обстрілами.

Агентство Телевидения Новости