Загибла внаслідок удару КАБа по Харкову – 23-річна студентка медуніверситету

Унаслідок російського удару по Харкову 29 червня загинула студентка Харківського національного медичного університету Фатіма Гусейнова. Дівчина навчалася на 6 курсі.

Про це повідомили в Харківському національному медичному університеті.

Фатіма Гусейнова народилася 25 січня 2003 року. Вона була студенткою І медичного факультету, 6 курсу, 5 групи.

«Фатіма була майбутньою лікаркою, яка обрала шлях служіння людям. Вона наполегливо здобувала знання, мріяла присвятити своє життя медицині та рятувати людські життя. Світла, добра, щира, відповідальна й небайдужа саме такою вона назавжди залишиться у пам’яті викладачів, однокурсників, друзів і всіх, хто її знав», – йдеться в повідомленні.

Колектив Харківського національного медичного університету, адміністрація, викладачі та студенти висловили співчуття рідним і близьким Фатіми Гусейнової.

Агентство Телевидения Новости