Російська ракета влучила у подвір’я будинку на Харківщині: подробиці атаки

29 червня у селі Таранівка Харківської області під час російського ракетного удару постраждали дві дитини. Ракета «Іскандер» влучила у подвір’я приватного будинку, де в цей момент перебували люди.

Про це повідомили у Зміївській міській раді.

Ракетного удару по селу Таранівка російські війська завдали близько 15:40. За попередньою інформацією, окупанти застосували ракету «Іскандер».

У момент атаки неподалік із місцем вибуху в басейні купалися дві дівчинки. Дев’ятирічна дитина дістала забої, у десятирічної зафіксували гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці.

На подвір’ї під час удару також перебували власники будинку. Вони залишилися живими.

Внаслідок атаки пошкоджено чотири приватні домоволодіння. У будинках частково зруйновано дахи, стелю та паркан.

Агентство Телевидения Новости