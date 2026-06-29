Росіяни атакували Золочівську громаду дронами та КАБами, постраждав поліцейський
Протягом 29 червня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотником по Золочівській громаді Харківської області. Внаслідок атаки дрона у Золочеві вибухову травму дістав працівник поліції.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
О 18:54 у селищі Золочів зафіксували удар БпЛА «Молнія» у дорожнє покриття. Внаслідок атаки вибухову травму (контузію) дістав поліцейський. Медичну допомогу постраждалому надали у місцевій лікарні.
Також о 15:10 російська авіація завдала удару двома КАБами по селу Турово Золочівської громади. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
О 20:55 російська авіація атакувала двома КАБами село Уди Золочівської громади. Інформації про постраждалих та руйнування не надходила.