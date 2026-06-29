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29.06.2026 21:48
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Росіяни атакували Золочівську громаду дронами та КАБами, постраждав поліцейський

Росіяни атакували Золочівську громаду дронами та КАБами, постраждав поліцейський

Протягом 29 червня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотником по Золочівській громаді Харківської області. Внаслідок атаки дрона у Золочеві вибухову травму дістав працівник поліції.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

О 18:54 у селищі Золочів зафіксували удар БпЛА «Молнія» у дорожнє покриття. Внаслідок атаки вибухову травму (контузію) дістав поліцейський. Медичну допомогу постраждалому надали у місцевій лікарні.

Також о 15:10 російська авіація завдала удару двома КАБами по селу Турово Золочівської громади. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

О 20:55 російська авіація атакувала двома КАБами село Уди Золочівської громади. Інформації про постраждалих та руйнування не надходила. 

Агентство Телевидения Новости

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