У Харкові розшукують чоловіка, який ножем вбив людину у Салтівському районі

Поліція розшукує чоловіка, підозрюваного у вбивстві.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

25 червня близько 12:00 у Салтівському районі міста Харків на вулиці Механізаторській невідомий завдав два ножових поранення в живіт 45-річному чоловіку.

Після скоєння злочину нападник втік з місця події. Потерпілого було доставлено до медичного закладу, де від отриманих проникаючих ножових поранень він помер.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 8 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Прикмети нападника:

на вигляд 40-45 років;зріст приблизно 170-175 см;середня статура;світле волосся;на обличчі мав окуляри прямокутної форми з прозорими лінзами у світлій оправі.

Розшукуваний був одягнутий: у сорочку та штани світлого (молочного) кольору.

«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо особи зловмисника або його місцезнаходження, повідомте до поліції: на спецлінію «102», (057) 730 83 00, 067 766 36 89, ⁠063 460 29 51, чи іншим зручним для вас способом», – наголошують у поліції.

Агентство Телевидения Новости