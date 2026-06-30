Пенсіонер за гроші обіцяв організувати виїзд за кордон: на Харківщині викрили зловмисника

Оперативники Управління міграційної поліції Харківщини спільно з військовослужбовцями Головного оперативно-розшукового відділу 4 прикордонного загону викрили 70-річного харків’янина, який за грошову винагороду пропонував військовозобов’язаним чоловікам сприяння в оформленні фіктивної групи інвалідності.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, за ці кошти зловмисник, використовуючи корупційні зв’язки серед представників медичних установ, забезпечував оформлення медичної документації з фіктивними діагнозами, що в подальшому мало стати підставою для безперешкодного виїзду за межі України.

Крім того, фігурант вимагав та отримував неправомірну вигоду за здійснення впливу на медичних працівників і членів відповідних комісій, які виконують функції держави.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після одержання 7700 доларів неправомірної вигоди.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

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