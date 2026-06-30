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У Харкові модернізують теплові пункти Салтівського району
КП «Харківські теплові мережі» проводить комплексну модернізацію центральних теплових пунктів у Салтівському районі.
Про це повідомляє міськрада.
Зараз обладнання оновлюють на трьох об’єктах.
Як зазначив керівник Салтівської філії Сергій Монахов, модернізація дозволить скоротити витрати електроенергії на 30-50%.
Нові насосні станції для системи опалення та гарячого водопостачання покращать якість послуг для мешканців усіх будинків, зокрема багатоповерхівок. Крім того, в районі триває перекладання теплових мереж за шістьма адресами.