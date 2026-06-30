Сегодня 12:11
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Укрзалізниця: затримується низка поїздів, зокрема з Харківського напрямку
Через вплив бойових дій та з технічних причин низка поїздів відхиляється від графіка та йде із великим запізненням.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Станом на 12:10 затримуються:
№7/8Харків-Пас. → Одеса-Головна+4:55
№17/18Харків-Пас. → Ужгород+3:23
№123/124Харків-Пас. → Чернівці+3:08
№1/2Харків-Пас. → Рахів+3:08
№93/94Харків-Пас. → Хелм+2:19
№21/22Харків-Пас. → Львів+1:53
№7/8Одеса-Головна → Харків-Пас.+1:02
№15/16Івано-Франківськ → Харків-Пас.+0:21
№103/104Львів → Лозова-Пас.+0:11
«Просимо пасажирів у разі зупинки з безпекових міркувань уважно слухати вказівки залізничників», – наголошують у компанії.