Під Москвою повторно уражено стратегічний об’єкт

В ніч на 30 червня українські дрони завдали повторного удару по центру космічного зв’язку «Дубна» у Московському регіоні.

Про це стало відомо з заяви президента України Володимира Зеленського.

«Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту росії в Україні», – розповів глава держави.

Відстань від державного кордону України до цього об’єкта становить понад 500 кілометрів.

Зеленський нагадав, що Сили оборони України раніше вже досягали чотирьох подібних російських центрів зв’язку. Удари наносилися не лише у Московському, а й у Владимирському регіонах рф.

Агентство Телевидения Новости