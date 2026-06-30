У Харкові відкрили мурал на честь захисника Маріуполя Стаса Партали

На Північній Салтівці у Харкові створили мурал на честь Героя України Стаса «Метро» Партали. Лейтенант розвідки полку «Азов» Станіслав Партала загинув у 2022 році.

Про це повідомив співзасновник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

«Стас Партала був харківським фанатом, представником KCP. Після початку російської агресії у 2014 році він без вагань став на захист України та понад вісім років присвятив боротьбі з окупантами», – йдеться в повідомлені.

У «Азові» Станіслав Партала починав із рядового, а у 2016 році став старшим інструктором (заступником командира взводу) 1-го відділення взводу розвідки 1-го батальйону.

За роки служби в зоні АТО/ООС провів бойові виходи та навчав військових. У 2016 та 2020 роках отримав ордени «За мужність» ІІІ та ІІ ступеня, у 2017 році йому присвоїли звання «Народний Герой України».

Під час оборони Маріуполя у 2022 році лейтенант Партала брав участь у боях проти російських військ. 27 лютого 2022 року під час боїв в акваторії Азовського моря він особисто знищив вісьмох загарбників і потопив два ворожі плавзасоби.

2 березня 2022 року під час бою біля селища Калинівка Маріупольського району підрозділ Партали знищив три бронемашини противника. Командир взводу отримав важке поранення, але продовжував керувати боєм та вивів підрозділ з оточення. Медикам не вдалося врятувати його життя.

Офіцера Станіслава Парталу посмертно удостоєно звання Герой України.

Агентство Телевидения Новости