У Харкові чоловік погрожував дітям та стріляв із пістолета

Поліція Харкова затримала чоловіка за погрози дітям. Чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, здійснив постріл угору, а потім направив його в бік дітей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У дворі багатоповерхового будинку двоє чоловіків підійшли до групи дітей і почали ображати їх нецензурною лайкою.

Згодом біля під’їзду житлового будинку один із чоловіків дістав із наплічної сумки предмет, зовні схожий на пістолет, здійснив постріл угору, після чого направив його в бік дітей та знову висловив погрози.

Діти втекли з місця, а чоловіки залишили місце.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 37-річний харків’янин. Також поліцейські встановили іншого учасника події, який перебував разом із фігурантом. Наразі тривають процесуальні дії щодо правової оцінки його дій.

Слідчі Харківського РУП №1 повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости