На Харківщині окупанти атакували в районі чотирьох населених пунктів, один бій триває

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 30 червня. Триває 1588 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби окупанти 48 разів атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати оборону у бік Малої Вовчої та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку російські підрозділи двічі атакували в районах населених пунктів Колісниківка та Борівська Андріївка. Одне боєзіткнення триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости