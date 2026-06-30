У Богодухові вже восьмеро постраждалих через удари рф

30 червня, близько 12:05, російські військові атакували безпілотником центральну частину міста Богодухів Харківської області. Постраждали восьмеро людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Удар прийшовся у дорожнє покриття. Двоє чоловіків госпіталізовані, ще шестеро людей отримали медичну допомогу амбулаторно.

Також близько 12:10 росіяни завдали ще одного удару безпілотником по місту. Влучання зафіксовано в операторську АЗС. Інформація про постраждалих не надходила.

За попередніми даними, для атак збройні сили рф застосували БпЛА «Молнія».

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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