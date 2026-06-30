У Харкові сапери вилучили російську авіабомбу, яка не вибухнула під час обстрілу

29 червня російські війська завдали ударів КАБами по Холодногірському району Харкова. Одна людина загинула.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Через влучання однієї з авіабомб загинула дівчина, ще 12 людей дістали травми. Інша бомба поцілила по території приватного будинку, глибоко увійшла в ґрунт і не розірвалася.

Фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечний боєприпас з землі та вивезли для подальшого знешкодження.

Агентство Телевидения Новости