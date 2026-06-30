У Харкові змінять рух трамваїв №5 і 8, а тролейбус №6 ходитиме рідше

У середу, 1 липня, у Харкові тимчасово змінять рух трамваїв №5 і 8, а тролейбус №6 курсуватиме зі збільшеним інтервалом. Обмеження діятимуть з 9:00 до 19:00 через роботи «Харківобленерго».

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Рух трамваїв на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від РК «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, і тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вул. Павла Тичини, вул. Деповській і вул. Південнопроектній буде припинений з 9:00 до 19:00 1 липня.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт АТ «Харківобленерго».

У цей час трамваї №5 і 8 курсуватимуть до розворотного кола «Вул. Мухачова» (замість розворотного кола «Вул. Одеська»). Водночас частина тролейбусів №6 курсуватиме за основним шляхом прямування за рахунок автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), решта – від розворотного кола «Вул. Університетська» до розворотного кола «Парк «Зустріч».

На період відсутності трамвайного сполучення працюватиме тимчасовий автобус від вул. Одеської (розворотне коло) до вул. Мухачова через пр. Байрона та вул. Морозова.

Агентство Телевидения Новости