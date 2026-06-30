У Харкові обмежили рух транспорту на двох вулицях через ремонтні роботи

У Харкові продовжили заборону руху транспорту на вулиці Северина Потоцького та обмежили рух на вулиці Отакара Яроша. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Рух транспорту на вулиці Северина Потоцького на ділянці від вулиці Миру до проспекту Героїв Харкова заборонений до 31 липня.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю подовження терміну проведення ремонтних робіт на колекторі. Раніше рух планували відкрити 30 червня.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. Миру, пр. Архітектора Альошина, пр. Героїв Харкова та іншими маршрутами.

Також рух транспорту на вул. Отакара Яроша на ділянці від вул. Клочківської до пр. Науки буде обмежений з 8:00 до 17:00 1 липня.

Обмеження пов’язані з проведенням поточного ремонту проїжджої частини. Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Агентство Телевидения Новости