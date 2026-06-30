Двоє чоловіків потонули на водоймах Харкова та області за добу

На Харківщині за добу з водойм вилучили тіла двох загиблих чоловіків. Рятувальники працювали у селищі Безлюдівка Харківського району та на Основ’янському озері в Харкові.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селищі Безлюдівка Харківського району загинув чоловік 2007 року народження.

Ще один трагічний випадок стався на Основ’янському озері в Харкові. Там загинув чоловік 1961 року народження.

Причини та обставини загибелі встановлюють правоохоронці.

Рятувальники закликали громадян дотримуватися правил безпеки та утримуватися від відвідування водойм, особливо тих, де купання заборонене.

Агентство Телевидения Новости