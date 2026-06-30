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На Харківщині за 20 хвилин знайшли зниклу 13-річну дівчину

На Харківщині за 20 хвилин знайшли зниклу 13-річну дівчину

Поліцейські Харківщини розшукали 13-річну дівчину, про зникнення якої повідомила її мати. Дитину знайшли через 20 хвилин після отримання повідомлення.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

30 червня до поліції звернулася жінка та повідомила про зникнення доньки 2012 року народження. За словами матері, дівчина близько години була відсутня вдома, а під час телефонної розмови повідомила, що перебуває в електропотязі, який прямує до Харкова.

Для встановлення місцеперебування неповнолітньої було орієнтовано весь особовий склад відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції.

Через 20 хвилин поліцейські знайшли 13-річну дівчину. Вона перебувала на одному з дитячих майданчиків у Змієві, де гралася, а матері повідомила неправдиву інформацію про поїздку електропотягом, вирішивши таким чином пожартувати.

Загрози життю та здоров’ю дитини не було. Поліцейські провели з дівчиною та її матір’ю профілактичну бесіду щодо важливості відповідального ставлення до власної безпеки, підтримання зв’язку з рідними та недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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