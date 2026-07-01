Мексика розібралась з Еквадором, Франція подолала Швецію: ЧС-2026

Новий день чемпіонату світу-2026 з футболу подарував ще три матчі раунду плейоф, у яких Франція легко розібралася з Швецією, а Норвегія вирвала перемогу у Кот-д’Івуару.

Про це повідомляє Чемпіон.

Збірна Норвегії обіграла національну команду Кот-д’Івуару в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Суперником Норвегії в 1/8 стане збірна Бразилії, яка напередодні з камбеком перемогла Японію.

У ніч проти 1 липня відбувся матч 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому збірна Франції переграла команду Швеції.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

В 1/8 фіналу Франція зіграє проти Парагваю.

Збірна Мексики переграла Еквадор у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

На чемпіонаті світу 2026 визначено три пари 1/8 фіналу: Парагвай – Франція, Канада – Марокко, Бразилія – Норвегія.

Агентство Телевидения Новости