Цієї ночі Сили ППО збили 131 повітряну ціль

У ніч на 1 липня (з 18:00 30 червня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59 із акваторії Чорного моря та 151 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 7.30, протиповітряною обороною збито/подавлено керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости