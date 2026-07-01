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Пільговий інтернет для сімей, які виховують дітей з інвалідністю: новий соціальний проєкт

Пільговий інтернет для сімей, які виховують дітей з інвалідністю: новий соціальний проєкт

Близько 1 тис. родин із Харкова з дітьми з інвалідністю отримають пільговий інтернет.

Про це повідомляє міськрада.

Ініціатором нового соціального проєкту виступив міський голова Ігор Терехов, а реалізувати його допоможе провайдер «Triolan».

Проєкт передбачає підключення пільгового тарифу за адресами, де технічно доступна послуга провайдера. Всі роботи проводитимуться у зручний для сімей час. Перелік родин, залучених до проєкту, визначає Департамент соціальної політики.

Зазначається, що деталі щодо порядку підключення та переліку необхідних документів родинам повідомлять додатково.

Проєкт має практичне значення в умовах воєнного стану та дистанційного навчання, оскільки забезпечує сім’ям рівний доступ до освітніх платформ, онлайн-комунікації, державних та соціальних послуг. Це також дозволить родинам зменшити витрати на зв’язок і спрямувати кошти на інші потреби дітей.

Очікується, що ініціатива стане додатковим інструментом соціальної підтримки та прикладом співпраці міста й соціально відповідального бізнесу.

Агентство Телевидения Новости

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