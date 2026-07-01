Сьогодні на Харківщині запроваджуються графіки погодинних відключень світла

На Харківщині 1 липня будуть діяти графіки відключень електрики.

Про це повідомляє Харківобленерго.

«За вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, сьогодні, 1 липня, з 17:00 до 22:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ)», – йдеться у повідомленні.

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 17:00-19:301.2 17:00-19:303.1 19:30-22:003.2 19:30-22:00

Перелік адрес за чергами – тут.

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