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Сьогодні на Харківщині запроваджуються графіки погодинних відключень світла
На Харківщині 1 липня будуть діяти графіки відключень електрики.
Про це повідомляє Харківобленерго.
«За вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, сьогодні, 1 липня, з 17:00 до 22:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ)», – йдеться у повідомленні.
Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 17:00-19:301.2 17:00-19:303.1 19:30-22:003.2 19:30-22:00
Перелік адрес за чергами – тут.