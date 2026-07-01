Родинам із дітьми рекомендують евакуюватися з двох населених пунктів Харківського району

У Дергачівській громаді Харківщини родинам із дітьми рекомендують евакуюватися з населених пунктів Слатинського та Русько-Лозівського старостинських округів.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Причиною називають значне погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу атак російських дронів.

Останнім часом російські війська суттєво активізували застосування ударних безпілотників по прикордонних територіях Харківщини.

Через постійну загрозу атак дронів перебування у Слатиному та Руській Лозовій є небезпечним і становить загрозу здоров’ю та життю мирних мешканців, особливо дітей.

Задоренко зазначив, що навіть за відсутності масованих обстрілів небезпека може виникнути будь-якої миті.

«Евакуація – це насамперед можливість убезпечити своїх дітей, отримати доступ до більш стабільних умов проживання, медичної допомоги, навчання та психологічної підтримки», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости