Житель Харківщини за 19 тис. доларів обіцяв військовому у СЗЧ виїзд до Польщі

Перед судом постане 40-річний житель селища Пісочин Харківського району за організацію виїзду з України для військовослужбовця, який самовільно залишив частину.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, на початку лютого 2026 року під час особистої зустрічі ділок повідомив військовому, що може «допомогти» з виїздом за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Запевняв у надійності схеми та посилався на власні «зв’язки» зі співробітниками Державної прикордонної служби.

Крім того, він обіцяв вплинути на працівників міграційної служби для оформлення «клієнту» нового закордонного паспорта.

Надалі зловмисник розказав чоловіку про деталі схеми. План переправлення передбачав поїздку потягом до Луцька. Там «замовнику» мали забезпечити житло для переховування та очікування зміни прикордонних нарядів і «потрібного» моменту для втечі.

Ділок гарантував, що українські прикордонники забезпечать безперешкодний виїзд з України, а білоруські – в’їзд на територію своєї держави, після чого «клієнт» зміг би дістатися Польщі.

Вартість повного пакета «послуг» чоловік оцінив у 19 300 доларів. У «прайс» входили безпосередньо організація незаконного виїзду, виготовлення закордонного паспорта, а також окрема «надбавка» за те, що клієнт перебував у статусі СЗЧ. Умовою для початку реалізації плану була повна оплата.

16 квітня у Харкові правоохоронці затримали ділка після отримання обумовленої суми коштів і повідомили йому про підозру.

До суду стосовно скеровано обвинувальний акт за фактами:

організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинених з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України);одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та надання обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Справу розгляне Слобідський районний суд Харкова. Обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости