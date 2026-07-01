Штрафи за перевищення швидкості можуть зрости до 17 тис. грн: кого каратимуть найсуворіше

В Україні планують суттєво посилити відповідальність за перевищення швидкості на дорогах. Максимальний штраф може сягати 17 тисяч гривень для водіїв, які систематично та значно перевищують дозволену швидкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За його словами, розмір штрафу залежатиме від того, на скільки водій перевищив дозволену швидкість.

За перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год штраф становитиме 680 гривень. Якщо водій перевищить швидкість на 40–80 км/год, сума стягнення складе від 2040 до 3400 гривень.Найсуворіше покарання передбачене для водіїв, які грубо та систематично порушують правила дорожнього руху.Штраф у розмірі 17 тисяч гривень загрожуватиме тим, хто протягом року п’ять і більше разів перевищить швидкість на понад 60 або 80 км/год.

«І якщо за перші 10 днів з моменту отримання інформації оплатити, то також буде діяти правило 50%», – зазначив Білошицький.

За його словами, такий підхід має посилити відповідальність для водіїв, які регулярно і значно перевищують швидкість та створюють небезпеку для інших.

Агентство Телевидения Новости