У Харкові та Безлюдівці потонули двоє чоловіків: поліція встановлює обставини

На водоймах Харківщини за добу загинули двоє чоловіків. Події сталися на пляжі в селищі Безлюдівка та на центральному пляжі Основ’янського озера в Харкові.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

30 червня близько 16:00 на пляжі в селищі Безлюдівка під час купання у водоймі стався нещасний випадок. Група молодих людей відпочивала біля водойми. 19-річний хлопець перебував у воді на відстані кількох метрів від берега, раптово пішов під воду та не зміг самостійно виринути. Друзі намагалися знайти його, покликали на допомогу, після чого звернулися до служби 112.

Близько 17:20 рятувальники дістали потерпілого з води без ознак життя. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Того ж дня до ВП №1 Харківського РУП №1 надійшло повідомлення про подію на центральному пляжі Основ’янського озера. Попередньо встановлено, що чоловік 1961 року народження під час святкування сімейного заходу зайшов у водойму, після чого через деякий час зник з поля зору присутніх. Згодом його виявили у водоймі без ознак життя.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи підрозділів поліції.

За обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Наразі працівники поліції встановлюють обставини подій.

Агентство Телевидения Новости