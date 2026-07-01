До Дня заснування підрозділу понад 40 гвардійців бригади «Скіф» отримали відзнаки Харківщини

Понад 40 військовослужбовців 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф» нагородили відзнаками Харківщини. Нагородження відбулося з нагоди Дня заснування бригади.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Понад 40 військовослужбовців 5 Слобожанської бригади “Скіф” Національної гвардії України отримали почесні відзнаки Харківської обласної ради, Харківської районної ради, Харківської районної військової адміністрації, а також відзнаки організацій та підприємств Слобожанщини.

Нагородження відбулося з нагоди Дня заснування 5 Слобожанської бригади “Скіф” НГУ.

Присутні хвилиною мовчання вшанували гвардійців і цивільних, які загинули під час повномасштабної війни Росії проти України.

Автомобільним підрозділам бригади передали генератори та набори інструментів. 15 гвардійців отримали медалі, почесні грамоти та подяки Харківської районної військової адміністрації.

П’ятьох Слобожанських “Скіфів” нагородили «Знаком Пошани». Ще десятеро гвардійців отримали почесні грамоти, подяки та цінні подарунки.

Курилівська громада передала бригаді комплекти детекторів дронів. Крім того, п’ятьох гвардійців нагородили подяками Курилівської громади.

Агентство Телевидения Новости