Поліція Харківщини викрила схеми збуту підакцизних товарів: вилучено 23 тисячі літрів алкоголю та сигарети

На Харківщині поліцейські припинили діяльність трьох схем незаконного обігу підакцизних товарів. Під час обшуків вилучили нелегальні сигарети, алкогольні напої, електронні пристрої для куріння, тютюн, обладнання, гроші, автомобілі та інші речові докази.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Слідчі дії проводилися в межах кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Слідчі ВП №2 ХРУП №3 задокументували діяльність осіб, які незаконно зберігали, транспортували та збували тютюнові вироби. Під час санкціонованих обшуків у квартирі, гаражних боксах та автомобілі правоохоронці вилучили 10 150 блоків нелегальних сигарет, 4 500 доларів, 188 700 гривень, 2 000 євро, банківські картки, мобільні телефони та чорнову документацію.

Ще одну схему незаконного виготовлення та збуту тютюнових виробів викрили слідчі СУ ГУНП в Харківській області спільно з працівниками 7-го управління ДСР НПУ. Правоохоронці провели вісім санкціонованих обшуків у житлових, господарських приміщеннях та транспортних засобах.

За даними слідства, нелегальне виробництво тютюнових виробів та складські приміщення функціонували у приватних домоволодіннях міста Чугуєва. Готову продукцію фігуранти реалізовували через поштові сервіси до різних регіонів України.

Під час обшуків вилучили понад 5 000 пачок сигарет, обладнання для виготовлення тютюнових виробів, коробки для пакування сигарет, тютюнові гільзи, понад 20 кілограмів тютюну, поліграфічну продукцію, мобільні телефони, 7 900 доларів США, банківські картки, три автомобілі та інші речові докази.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання і незаконно виготовленої продукції становить близько 5 мільйонів гривень.

Також слідчі ВП №3 ХРУП №3 викрили 40-річну жінку, яка упродовж 2024–2025 років без державної реєстрації та необхідних ліцензій організувала незаконне придбання, зберігання та реалізацію підакцизної продукції.

За даними слідства, тютюнові вироби, алкогольні напої та електронні сигарети вона замовляла через інтернет у невстановлених осіб. Продукцію без документів про походження та без марок акцизного податку зберігали у спеціально облаштованих нежитлових приміщеннях Харкова для подальшого продажу.

Під час обшуків вилучили понад 23 тисячі літрів алкогольних напоїв, понад 131 тисячу пачок тютюнових виробів та понад 3 300 електронних пристроїв для куріння.

Агентство Телевидения Новости