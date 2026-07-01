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В Україні з початку року відновили понад 16 млн кв. м дорожнього покриття

В Україні з початку року відновили понад 16 млн кв. м дорожнього покриття

З початку року в Україні відновили понад 16 млн кв. м дорожнього покриття. Це майже в десять разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

В Україні тривають роботи з відновлення дорожнього покриття на автошляхах державного значення в усіх областях.

Пріоритетом є дороги, які забезпечують оборону країни, логістику, життєдіяльність громад і безперервне транспортне сполучення.

Лише за останню добу дорожники відновили понад 90 тис. кв. м покриття.

Ремонтні роботи охоплюють, зокрема, Дніпропетровську, Львівську, Чернівецьку, Сумську та Кіровоградську області. Там дорожники відновлюють ключові міжнародні, національні та регіональні маршрути.

Щодня на дорогах працюють понад 70 бригад і більш як 700 фахівців.

Агентство Телевидения Новости

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