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На Харківщині окупанти штурмували позиції Сил оборони дев’ять разів

На Харківщині окупанти штурмували позиції Сил оборони дев’ять разів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 1 липня. Триває 1589 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби підрозділи росармії 73 рази атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки та в районах Лимана, Стариці, Артільного.

На Куп’янському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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