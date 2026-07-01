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Росіяни скинули на Харків авіабомби, є поранені (оновлено)
1 липня у Харкові пролунала серія вибухів. Російські війська завдали ударів КАБ по місту.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ворог ударив КАБом по Київському району. Наслідки уточнюємо», – йдеться в повідомленні.
Унаслідок влучання у приватний будинок є поранені.
Також зафіксовано влучання у Слобідському районі Харкова.
«Ситуаційним центром зафіксовано пʼять ударів по місту – три з них в Основʼянському районі, два у Київському. Інформація потребує підтвердження, обстеження місць ймовірних влучань триває», – йдеться в повідомлення.