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Росіяни скинули на Харків авіабомби, є поранені (оновлено)

Росіяни скинули на Харків авіабомби, є поранені (оновлено)

1 липня у Харкові пролунала серія вибухів. Російські війська завдали ударів КАБ по місту.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворог ударив КАБом по Київському району. Наслідки уточнюємо», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок влучання у приватний будинок є поранені.

Також зафіксовано влучання у Слобідському районі Харкова.

«Ситуаційним центром зафіксовано пʼять ударів по місту – три з них в Основʼянському районі, два у Київському. Інформація потребує підтвердження, обстеження місць ймовірних влучань триває», – йдеться в повідомлення.

Агентство Телевидения Новости

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