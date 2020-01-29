Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:11
Просмотров: 124

10 правил жизни, о которых нужно знать с юности: советы пожилых людей

https://allkharkov.ua/admin/#img-1_1580284907304-304

Люди всю жизнь чему-то учатся, однако, существуют определенные вещи, которые можно понять только с возрастом.

Выражение “если бы молодость знала и если бы старость могла” не просто так считается крылатым. Взрослые люди часто только за давностью лет осознают насколько важно следовать определенным правилам жизни еще в молодости.

LeMonade собрал 10 важных правил жизни, которые людям в возрасте хотелось бы знать еще с юности.

1. Нужно читать “скучные книги”, не из школьной программы

Читайте как можно больше классики и познавательной литературы. Если вовремя не выработать в себе эту привычку, то можно до конца жизни читать только заголовки в глянцеыых журналах.

2. Уважайте мудрость людей старше себя

Прислушивайтесь к мудрым пожилым людям. Их знания построены на выверенной системе ценностей, испытанной годами и опытом.

3. Выбирайте людей, с которых можно брать пример

Не кумиров, а тех, кем можно искренне восхищаться, вдохновляющих на развитие лично и талантов. Старайтесь их превзойти и стремиться выше и выше.

10 правил жизни, о которых нужно знать с юности: советы пожилых людей

Фото: unsplash.com

4. Изучайте мир

Тратьте сбережения и жизненные силы на впечатления. Радость от них и ценность воспоминаний глубже, чем покупки предметов быта и одежды.

5. Рискуйте пока у вас ничего нет

Со временем у вас появятся семья, дети, опыт и отвественность за вашу жизнь, вы гарантировано станете более консервативными. Поэтому рискованные решения луше принимать пока вы молоды.

6. Держите себя в форме

Заведите привычку заниматься спортом хотя бы 15-20 минут в день. В молодость организм быстро к этому привыкнет, и вы сами не сможете потом отказаться от физических упражнений.

7. Следите за своей грамотностью

Умение говорить красиво, правильно и по делу всегда окажет вам полезную услугу, будь то обычная беседа с приятелями или деловые переговоры.

10 правил жизни, о которых нужно знать с юности: советы пожилых людей

Фото: unsplash.com

8. Зарабатывайте деньги

Когда, как ни с молодости, нужно начинать зарабатывать капитал на всю дальнейшую жизнь. И совсем неважно, сколько вы зарабатываете в конкретный момент, важно – ваше желание и умение зарабатывать.

9. Мечтайте

Никогда не переставайте мечтать, не слушайте никого, кто вам говорит, что пора перестать строить радужные планы на будущее. Все мечты могут стать реальностью, если в них сильно верить.

10. Умейте конкурировать

Бизнес, отношения и даже любовь – очень конкурентные среды. Учитесь с молодости тонко лавировать среди них в жизни.

Источник: lemonade.style/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: возраст

Читайте ещё:

Клуб долголетия: советы для тех, кто хочет жить долго
Сегодня 09:26    110
Брэд Питт рассказал, что чувствует себя старым
27.01.2020 09:54    172
Как сохранить молодость и красоту: эффективные антивозрастные лайфхаки
09.10.2019 09:35    334
Быстрое омоложение лица: что такое full face-лифтинг и зачем он нужен
03.10.2019 10:14    403
Гид по типам старения
18.07.2019 12:03    500
Вечно молодой: почему люди боятся стареть?
11.07.2019 09:13    480
Учёные выяснили, в каком возрасте люди взрослеют
04.07.2019 10:23    493
Возраст возрасту - рознь или сколько лет вашему организму
07.05.2019 09:44    568
Назван овощ, защищающий организм от старения
16.04.2019 09:51    1219
Диетологи рассказали, что нужно исключить из рациона женщинам «за сорок»
15.04.2019 10:51    864
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 