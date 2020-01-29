10 правил жизни, о которых нужно знать с юности: советы пожилых людей
Люди всю жизнь чему-то учатся, однако, существуют определенные вещи, которые можно понять только с возрастом.
Выражение “если бы молодость знала и если бы старость могла” не просто так считается крылатым. Взрослые люди часто только за давностью лет осознают насколько важно следовать определенным правилам жизни еще в молодости.
LeMonade собрал 10 важных правил жизни, которые людям в возрасте хотелось бы знать еще с юности.
1. Нужно читать “скучные книги”, не из школьной программы
Читайте как можно больше классики и познавательной литературы. Если вовремя не выработать в себе эту привычку, то можно до конца жизни читать только заголовки в глянцеыых журналах.
2. Уважайте мудрость людей старше себя
Прислушивайтесь к мудрым пожилым людям. Их знания построены на выверенной системе ценностей, испытанной годами и опытом.
3. Выбирайте людей, с которых можно брать пример
Не кумиров, а тех, кем можно искренне восхищаться, вдохновляющих на развитие лично и талантов. Старайтесь их превзойти и стремиться выше и выше.
Фото: unsplash.com
4. Изучайте мир
Тратьте сбережения и жизненные силы на впечатления. Радость от них и ценность воспоминаний глубже, чем покупки предметов быта и одежды.
5. Рискуйте пока у вас ничего нет
Со временем у вас появятся семья, дети, опыт и отвественность за вашу жизнь, вы гарантировано станете более консервативными. Поэтому рискованные решения луше принимать пока вы молоды.
6. Держите себя в форме
Заведите привычку заниматься спортом хотя бы 15-20 минут в день. В молодость организм быстро к этому привыкнет, и вы сами не сможете потом отказаться от физических упражнений.
7. Следите за своей грамотностью
Умение говорить красиво, правильно и по делу всегда окажет вам полезную услугу, будь то обычная беседа с приятелями или деловые переговоры.
Фото: unsplash.com
8. Зарабатывайте деньги
Когда, как ни с молодости, нужно начинать зарабатывать капитал на всю дальнейшую жизнь. И совсем неважно, сколько вы зарабатываете в конкретный момент, важно – ваше желание и умение зарабатывать.
9. Мечтайте
Никогда не переставайте мечтать, не слушайте никого, кто вам говорит, что пора перестать строить радужные планы на будущее. Все мечты могут стать реальностью, если в них сильно верить.
10. Умейте конкурировать
Бизнес, отношения и даже любовь – очень конкурентные среды. Учитесь с молодости тонко лавировать среди них в жизни.
Источник: lemonade.style/