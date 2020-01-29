10 правил жизни, о которых нужно знать с юности: советы пожилых людей

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Люди всю жизнь чему-то учатся, однако, существуют определенные вещи, которые можно понять только с возрастом.

Выражение “если бы молодость знала и если бы старость могла” не просто так считается крылатым. Взрослые люди часто только за давностью лет осознают насколько важно следовать определенным правилам жизни еще в молодости.

LeMonade собрал 10 важных правил жизни, которые людям в возрасте хотелось бы знать еще с юности.

1. Нужно читать “скучные книги”, не из школьной программы

Читайте как можно больше классики и познавательной литературы. Если вовремя не выработать в себе эту привычку, то можно до конца жизни читать только заголовки в глянцеыых журналах.

2. Уважайте мудрость людей старше себя

Прислушивайтесь к мудрым пожилым людям. Их знания построены на выверенной системе ценностей, испытанной годами и опытом.

3. Выбирайте людей, с которых можно брать пример

Не кумиров, а тех, кем можно искренне восхищаться, вдохновляющих на развитие лично и талантов. Старайтесь их превзойти и стремиться выше и выше.

Фото: unsplash.com

4. Изучайте мир

Тратьте сбережения и жизненные силы на впечатления. Радость от них и ценность воспоминаний глубже, чем покупки предметов быта и одежды.

5. Рискуйте пока у вас ничего нет

Со временем у вас появятся семья, дети, опыт и отвественность за вашу жизнь, вы гарантировано станете более консервативными. Поэтому рискованные решения луше принимать пока вы молоды.

6. Держите себя в форме

Заведите привычку заниматься спортом хотя бы 15-20 минут в день. В молодость организм быстро к этому привыкнет, и вы сами не сможете потом отказаться от физических упражнений.

7. Следите за своей грамотностью

Умение говорить красиво, правильно и по делу всегда окажет вам полезную услугу, будь то обычная беседа с приятелями или деловые переговоры.

Фото: unsplash.com

8. Зарабатывайте деньги

Когда, как ни с молодости, нужно начинать зарабатывать капитал на всю дальнейшую жизнь. И совсем неважно, сколько вы зарабатываете в конкретный момент, важно – ваше желание и умение зарабатывать.

9. Мечтайте

Никогда не переставайте мечтать, не слушайте никого, кто вам говорит, что пора перестать строить радужные планы на будущее. Все мечты могут стать реальностью, если в них сильно верить.

10. Умейте конкурировать

Бизнес, отношения и даже любовь – очень конкурентные среды. Учитесь с молодости тонко лавировать среди них в жизни.

Источник: lemonade.style/

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