10 способов стать более продуктивным

Отсутствие мотивации и низкая работоспособность — проблемы, с которыми одинаково часто сталкиваются и фрилансеры, и штатные сотрудники. Где искать силы и мотивацию?

Вот несколько простых способов, которые помогут быстро увеличить работоспособность и стать более продуктивным.

1

Определите свой хронотип

Некоторые люди делают свою работу лучше по утрам, другие же более эфективны вечером. Согласно Майклу Бреусу, автору книги«Всегда вовремя», понимать, в какое время суток вы испытываете наибольшую работоспособность — это мощная наука, которая позволяет вам увеличивать продуктивность и понимать, «что вам нужно делать, чтобы работать с вашим телом, а не против него».

2

Составляйте списки

Подведение итогов задач, которые вам нужно решить, позволит перейти в режим действия. Списки также помогут правильно расставить приоритеты, взглянуть на картину в целом со всеми её недостатками. Некоторые элементы логически перетекут в другие пункты, другие — позволят быстро найти решение. Главное — запечатлеть всё на бумаге.

3

Расставьте приоритеты

Важной частью процесса составления списков является определение приоритетов. Некоторые задачи имеют срочный характер, в то время как другие не так важны. Начинайте с самых сложных дел и постепенно двигайтесь к более лёгким пунктам.

4

Просто начните

Независимо от того, как быстро и качественно вы хотите выполнять определённую работу, если просто начать и поработать над задачей как минимум двадцать минут, скорее всего, вы быстро поборете своё внутренне сопротивление и, возможно, вас даже постигнет вдохновение.

5

Отдыхайте

Если вы недостаточно отдыхаете, продуктивность уже настроена против вас. Как только появится несколько свободных минут, сделайте 12-минутный перерыв, чтобы с максимальной эффективностью приступить к выполнению следующей задачи.

6

Не отвлекайтесь

В современном мире использование социальных сетей и электронной почты для решения рабочих процессов считается привычной практикой. Но когда ваша продуктивность находится на пике, постарайтесь отключить уведомления и отложить телефон в сторону.

7

Не будьте многозадачным

Не тратьте время и силы на то, чтобы думать о многих задачах одновременно. Вы достигнете лучших результатов, если будете концентрировать внимание и силы на выполнении каждой задачи отдельно.

8

Устанавливайте таймер

Если быть максимально продуктивным в работе вам мешает ваша рассеянность, попробуйте использовать таймер, чтобы сфокусироваться на коротких блоках. Устанавливайте себе дедлайны на выполнение определённых пунктов в зависимости от их сложности. Вы также можете придумать себе небольшую награду за выполнение всех пунктов из определённого мини-блока.

9

Дышите

Когда вы начинаете чувствовать себя переполненным информацией, значит, пришло время сделать небольшой перерыв. Лучший способ — практиковать осознанность и дышать, что является ключевым методом в борьбе с чувством беспокойства.

10

Сидите возле окна

Исследования доказывают, что рабочее место у естественного источника света не только улучшает вашу эффективность и повышает гормон счастья, но также благоприятно влияет на ваш сон.

Источник: anywellmag.com

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