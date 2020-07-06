11 ошибок мытья волос, которые сводят стилистов с ума

Комбинируя правильный шампунь и кондиционер с правильными методами мытья и кондиционирования, вы будете на пути к великолепно выглядящим волосам!

Сегодня zen.yandex.ru решил обобщить лучшие советы, хитрости и секреты стилистов в отношении ошибок при мытье волос.

1.Мытье волос начинается со знания вашего типа волос

Большинству людей все еще трудно справиться с этой базовой задачей. Поэтому первый шаг - выяснить, какой у вас тип волос. Исходя из этого следует подбирать правильный шампунь и кондиционер для вашего типа волос.

Для тонких волос рекомендуется использовать шампунь, который не будет отягощать волосы, а придаст им силу и объем.

Тонкие волосы содержат на 50% меньше белка, чем средние или густые, что означает, что они слабые и нуждаются в укреплении.

Для средних и густых волос, ищите увлажняющий продукт, который смягчит текстуру.

2. Не существует универсального метода

Как часто вы моете волосы, зависит от ваших волос и кожи головы. Не существует универсального рецепта.

Интересный факт: более плотные волосяные фолликулы имеют тенденцию маскировать масло лучше, чем более тонкие волосы, а это значит, что если ваши волосы не очень жирные, старайтесь их мыть только 1-2 раза в неделю.

Если вы имеете дело с жирными корнями и сухими концами, либо просто с сухостью по всей длине волос - мыть каждые 3-и дня увлажняющим шампунем.

Если у вас поврежденные, благодаря тепловой укладке, окрашиванию, химической обработке волосы, то они имеют шероховатую кутикулу и сухие, тусклые и ломкие пряди. Чтобы противодействовать повреждению, следует использовать шампунь, в котором содержаться легкие растительные масла для нежного очищения и увлажнения кожи. И мыть волосы каждые 2-3 дня.

Если волосы окрашенные, чем больше вы моете их шампунем, тем больше происходит окисление, что означает, что ваш цвет может измениться. Стилисты предлагают мыть окрашенные волосы, когда это абсолютно необходимо, и лучше использовать специальную формулу для окрашенных волос, что предотвращает вымывание цвета и дарит продолжительный блеск.

3. Если вы любите тренажерный зал

Вам не нужно мыть волосы шампунем сразу после тренировки. Можно промыть кожу головы теплой водой и добавить немного кондиционера на концах. Это избавит от остатков соли, не высушивая волосы.

Слишком частое мытье излишне, ведь блеск и естественный контроль волос происходят от того, что ваши натуральные масла способны оставаться на ваших волосах.

Если вы любите тренажерный зал и вам недостаточно мыть волосы 2 раза в неделю, можете попробовать сухой шампунь.

4. Обратите внимание на то, что вы используете для мытья волос

Общее правило для всех - использовать высококачественный шампунь или моющее средство на растительной основе. Масс-маркетовые шампуни из супермаркетов часто содержат силиконы, которые могут скапливаться на коже головы и делать волосы мягкими и сухими.

При выборе шампуня выбирайте продукты, которые не содержат сульфатов, парабенов и/или гидрохимикатов.

Сейчас доступны на рынке профессиональные высококачественные косметические продукты для домашнего ухода.

5. Светлые волосы темнеют или теряют яркость. Почему?

Некоторые клиенты салонов красоты сталкиваются с тем, что их светлые волосы со временем становятся темнее или менее яркими. Это может быть из-за отложений минералов, накопления косметического продукта или загрязнения окружающей средой, что делает волосы тусклыми.

6. Самый важный шаг - ополаскивание

Большинство людей не ополаскивают шампунь и кондиционер со своих волос должным образом, и они остаются и накапливаются на волосах.

Когда люди жалуются на сухость или зуд кожи головы, это часто происходит из-за накопления косметического продукта, используемого при мытье.

7. Кондиционер предназначен для промывания

Многие не очень хорошо смывают кондиционер, считая, что лучше оставить дополнительный кондиционер на волосах в конце душа. Они ошибаются! Накопление продукта со временем может сделать ваши волосы ломкими.

Оставляя формулу кондиционера в волосах на 3-5 минут перед полосканием, вполне можно добиться цели.

8. Не вытирайте кондиционер

Большинство людей вытирают волосы, чтобы быстрее вывести продукт, но на самом деле это приносит больше вреда, чем пользы.

Лучше откинуть волосы назад, дать воде стечь и ополоснуть с кондиционером, а не вытирать. Так кутикула закрывается быстрее. Если у вас есть время, можно прочесать пальцами кондиционер через волосы.

9. Какова идеальная температура воды

Для лучшего мытья волос используйте горячую воду, чтобы открыть кутикулу волоса, и прохладную воду, чтобы ополоснуть кондиционером и закрыть кутикулу.

10. Шампунь и кондиционер не предназначены для всей головы

Если шампунь предназначен для очищения кожи головы, не следует мыть им всю длину волос сверху донизу. Шампунь очищает, но он также может высушить волосы. Можно кондиционировать кончики до мытья шампунем. И кондиционировать кончики повторно после мытья волос шампунем.

Для кондиционера верно обратное. Держитесь подальше от кожи головы и вместо этого сосредоточьтесь на средней длине волос до конца.

Если вы замечаете, что ваши волосы выглядят "плоскими", виноват не кондиционер, а, вероятно, ваша техника. Перед нанесением кондиционера следует отжать лишнюю воду, и аккуратно распутать волосы пальцами. Разделить ваши волосы пополам, как будто у вас есть две косички. Нанесите кондиционер или маску, начиная с концов и продвигаясь к коже головы. Оставьте на 3-5 минут и тщательно промойте.

11. Не оставайтесь верными одному шампуню и кондиционеру

Всегда имейте две разные бутылки шампуня и кондиционера в вашей ванной комнате. Меняйте их каждые две недели.

Источник: krasotka.postimees.ee/

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