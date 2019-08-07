13 советов, как получать удовольствие от одиночества

Одиночество стало главным страхом современных людей. Мы делаем всё, чтобы быть с кем-то: ходим на неинтересные вечеринки, слушаем скучных собеседников, торопимся жениться, создаём иллюзию общения в социальных сетях. Основатель Riscology.co Тайлер Терворен поделился секретами, как быть одиноким и абсолютно счастливым. Лайфхакер публикует перевод его статьи.

Сегодня кажется, что с тобой что-то не то, если ты один. Мы превозносим экстравертов — тех, которые знают, как вести себя в толпе, и обладают большим количеством друзей. Мы думаем, что работа в группах и командах — единственная возможность найти решение проблемы. Что две головы лучше, чем одна. Что сотрудничество — единственный путь будущего.

Но правда в том, что более половины населения Земли с этим не согласится. Но иногда давление становится таким сильным, что мне становится интересно, что со мной не так. Почему меня не тянет на вечеринки, или работать в больших командах, или быть в центре внимания.

Но со мной всё в порядке. Я интроверт. Есть 50-процентная вероятность, что и вы тоже. Если вы интроверт, добро пожаловать в клуб. Не будет никаких встреч, ведь мы предпочитаем быть одни, но это знание поможет понять, что вы не одиноки в своём мироощущении.

Если вы экстраверт, не думайте, что для вас нет никакой ценности в этой статье. Таким же образом, как интроверты стараются найти наслаждение в общении с группой людей, вы можете найти способ получать наслаждение от времяпрепровождения с самим собой. Это величайшая ценность — уметь быть наедине с собой.

Следующими 13 правилами я пользуюсь, когда остаюсь один. Являетесь ли вы интровертом, пытающимся приспособиться к миру экстравертов, или экстравертом, учащимся оставаться в одиночестве, думаю, что эти правила помогут и вам.

1. Поймите, что вы хороши сами по себе

Вы ценный человек, вам не нужно чьё-то одобрение, чтобы удостовериться в этом. Когда вы одни, напоминайте себе об этом, потому что вы сами сделали такой выбор. Очень легко найти кого-то, кто проведёт с вами время, но напоминайте себе, что лучше быть одному, чем с тем, кто не достоин вас.

2. Цените мнение других, но своё — больше

Не просите совет, если в действительности он вам не нужен. Вместо этого спросите совета у себя. Чем больше времени вы задаёте вопросы самому себе, тем меньше вы будете ждать ответа от окружающих.

Когда вы доверяете себе решать проблемы, вы становитесь более сильным и уверенным человеком. Вы сможете взяться за проблемы, на решение которых прежде не было сил.

3. Учитесь быть наблюдателем

Если вы ничем не интересуетесь, это говорит о вас больше, чем если кто-то находит вас скучным. Чтобы действительно наслаждаться одиночеством, научитесь видеть обычные ситуации в новом свете. Идите в парк и понаблюдайте, как люди играют с детьми или собаками.

Куда бы вы ни шли, прилагайте усилие, чтобы понять людей вокруг. Понимание того, как люди действуют, когда на них никто не смотрит, позволит вам чувствовать себя более связанными с ними.

4. Закройте глаза в тёмной комнате и слушайте тишину

Мир — оживлённое место. Если вы время от времени не будете отстраняться от него, то легко забудете, как замечательно просто сидеть в одиночестве и наслаждаться своей компанией.

Выберите минутку и посидите спокойно в тёмной комнате. Слушайте всё, что происходит вокруг вас. Вы можете многое узнать о себе в эти моменты, когда ничем не заняты, когда нет ничего, что отвлекало бы вас от мыслей и чувств, которые вы можете отрицать в другое время.

5. Научитесь говорить с собой

Совершенно нормально разговаривать с самим собой. Вы сумасшедший, если считаете, что это не так. У каждого человека есть внутренний голос, который постоянно говорит с ним.

Узнать обладателя этого голоса и научиться говорить с ним — одна из важнейших вещей, которую вы можете сделать для себя. Когда вы заполняете время другими людьми, легче проигнорировать этот голос, но когда вы одни, это ваша единственная компания.

6. Цените каждый момент

Некоторые люди должны пережить трагедию, прежде чем осознают, как кратко их пребывание в этом мире. Одно только время важно. Одно только время прекрасно. Но это время потрачено на других.

Нет такого понятия, как скучный человек или скучная ситуация. Если вам становится скучно, значит, вы не обращаете внимания. Проблема в вас, а не в вашем окружении. Интересуйтесь людьми, которые входят в вашу жизнь. Внимательно слушайте, что они говорят. Наблюдайте, что они делают. Попытайтесь понять их. И вы станете лучшим для них.

7. Переставьте мебель

Когда вы одни, легко почувствовать, будто ничего вокруг не меняется. И это верно, если вы не прилагаете усилий, чтобы что-то изменить.

Переставить мебель — не такое важное дело, но это может вдохнуть жизнь в рутину, жертвой которой легко стать, если долго оставаться одному.

8. Избегайте бессмысленного потребления

Когда вы одни, у вас есть потрясающая возможность подумать о своей жизни и направлении, которое вам лучше выбрать. Действительно ли вы счастливы и полноценны? Должны ли вы продолжать делать то, что делаете? Или вы чувствуете себя неудовлетворённым? Вы должны изменить что-то?

На эти вопросы можете ответить только вы. Если вместо этого вы заполняете свою жизнь бессмысленным потреблением — телевизором, фильмами, интернет-сёрфингом, — то вы никогда не сможете чётко ответить на них.

9. Создавайте

Создавать — главное, что вы можете сделать в своей жизни. Когда вы одни, единственный человек, мешающий вам заниматься творчеством и работать, — вы сами. Оправданий больше нет.

Есть вариант проигнорировать потребность создавать что-то и искать комфорт в вещах и людях, что в итоге оставит вас неудовлетворённым. Используйте своё одиночество для творчества.

10. Придумывайте планы на будущее и немедленно их реализовывайте

Практически невозможно быть довольным своей жизнью и не иметь какого-то направления в ней. Цель жизни не должна быть сложной. Вы лишь должны её представлять.

Реализовывайте намеченные планы немедленно. Не откладывайте их, не ждите прекрасной возможности. Чем дольше вы ждёте, тем сложнее что-то начать.

Когда вы достигаете поставленных целей, происходит две вещи. Во-первых, вы чувствуете себя уверенно. Во-вторых, эта уверенность привлекает в вашу жизнь новых интересных людей.

11. Ходите смотреть фильмы в одиночестве

Привыкните к выполнению в одиночестве тех действий, которые общество диктует выполнять вдвоём. Идите в кино и наслаждайтесь фильмом. Пообедайте с собой. Возьмите себя на свидание и обращайтесь с собой хорошо.

Сначала это будет неловко. Не пытайтесь скрыть дискомфорта, примите его. Потом посмейтесь над этим, ведь кто решил, что вы не можете делать эти вещи в одиночку?

12. Возьмитесь за бесперспективный проект

Когда вы работаете в команде, высоко оказываемое на вас давление, ведь вы должны соответствовать установленным требованиям. По-моему, это ужасный способ создать что-то важное и действительно значимое.

Когда вы одни, вы можете взяться за любое дело, которое вам нравится. Используйте эту свободу в своих интересах.

Важная часть жизни — делать то, что все считают неблагоразумным или непрактичным. Подумайте о самой странной вещи, которую хотели сделать, а затем совершите маленький шаг к её осуществлению. Это то, что вы делаете исключительно для себя.

13. Добровольно потратьте своё время на других

Быть одиноким и счастливым ещё не значит изолировать себя от мира. Это означает быть достаточно уверенным и знать, что вы можете окружить себя людьми, но не зависеть от них.

Хороший способ начать — окружить себя хорошими людьми, которых вы найдёте, когда потратите на них своё время.

Источник: lifehacker.ru

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