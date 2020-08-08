134 новых случая и столько же подозрений: на Харьковщине не уменьшается число заболевших COVID-19
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 134 новых случая коронавируса и 134 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 4661, из которых 142 человек умерли, 2430 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 6481 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
4661 - случай подтвержден;
1748 - опровергнуто;
72 - остаются под подозрением.
География заболевших по районам:
3602 - Харьков (плюс 117 случаев за сутки);
298 - Харьковский район (плюс 4 случаев);
82 - Чугуевский район;
76 - Змиевской район;
75 - Дергачевский район (плюс 2 случая);
59 - Первомайский район (плюс 3 случай);
55 - Богодуховский район;
48 - Валковский район;
41 - Балаклейский район (плюс 2 случая);
37 - Боровской район;
37 - Волчанский район (плюс 3 случай);
29 - Красноградский район;
28 - Лозовской район;
26 - Золочевский район;
28 - Купянский район (плюс 2 случая);
24 - Нововодолажский район;
24 - Изюмский район;
12 - Великобурлукский район;
12 - Шевченковский район;
11 - Коломакский район;
10 - Зачепиловский район (плюс 1 случай);
20 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
7 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район;
1 - Барвенковский район.