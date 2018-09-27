15 советов для идеального гардероба

У каждого из нас имеется необходимый арсенал одежды, сумок и обуви. И чтобы сэкономить место в шкафу нужно грамотно распределять вещи. В наше время даже самый маленький гардероб можно организовать с умом. При помощи небольших хитростей можно задействовать все свободное пространство.

1. Очистка гардероба

У каждого в доме есть масса вещей, которые не используются. Одежду, которую вы давно не одеваете можно выкинуть или отправить по благотворительность. В каждом гардеробе 30% вещей, которыми пользуются наиболее часто, а об остальных не вспоминают.

2. Вещи по сезону.

Разделите шкаф на две части. В одно место складывайте летнюю одежду, а в другое зимнюю. Зимние вещи держите в специальных полиэтиленовых контейнерах. Если есть возможность, Заведите отдельное хранилище для вещей не по сезону.

3. Система хранения.

Есть два способа системы хранения: деление вещей по цветам и по типам. Распределите одежду таким образом, чтобы юбки лежали с юбками, кофты с кофтами и брюки с брюками. А кто предпочитает другой способ хранения по цветам, можно его использовать для удобства. Одежду, которая сминается, вешайте на вешалки. Вещи складывайте в не большие стопки. Более плотную одежду в стопках расставляйте снизу.

4. Использование вешалок.

В большинстве случаев отдавайте предпочтение деревянным вешалкам, которые сохраняют фактуру вещей и их форму. Чтобы сэкономить пространство используйте узкие вешалки, которые подойдут вещам из легких тканей. Большие и толстые вешалки подходят для верхней одежды.

5. Двери.

В каждом шкафу есть двери, которые можно использовать для хранения ремней, перчаток, шарфов и т.д. По стенкам шкафа можно установить небольшие полки, в которые можно складывать украшения и бижутерию. Также можно установить кармашки для обуви. Чтобы коробки от обуви не занимали много места, не их держите в шкафах.

6. Места для обуви.

Чтобы застежки от сапог и ботинок не цеплялись за ткани, держите обувь отдельно от вещей, в другом шкафу. Самый удачный вариант для хранения обуви это использование шкафа Тумбы-слим. Продаются специальные стеллажи с полками, в которых обувь нужно располагать носками в противоположные стороны.

7. Каблуки.

Обувь на каблуках удобнее хранить, приделав к стене шкафа специальные узкие рейки за которые нужно цеплять каблук. Этот способ не только удобен, но и оригинален.

8. Чулки и носки.

Для вещей не большого размера подойдут проволочные ящики, в которых отсеки разного размера: узкие, широкие и т.д. В эти отсеки складываются чулочные изделия, нижнее белье и носки. Еще можно установить специальные подвесные кармашки, в которые пары носков складываются одна в другой, чтобы их не потерять.

9. Шарфы и галстуки.

Чтобы в шкафу шарфы и галстуки не занимали много места их лучше вешать вплотную друг к другу. Существует также не менее компактный вариант, вешать их на круглую вращающуюся вешалку.

10. Одежда на виду.

Старайтесь в шкафу располагать одежду таким образом, чтобы вещи, которые вы не используете, располагались на верхних полках. Чтобы не приходилось рыться в вещах, используемую одежду выставляйте на виду.

11. Платки и сумки.

Чтобы сумки не скапливались на полу и не разбрасывались в шкафу, подвешивайте их на специальные крючки. А платки и шарфы на больших кольцах, которые можно установить в том же шкафу. Таким образом, вы ничего не потеряете.

12. Прозрачные полки.

Чтобы не приходилось искать долго вещи, используйте прозрачные полки. Таким образом, все будет на виду. Если одежды много и есть большая полка, распределите ее по отсекам, чтобы вместить туда все. Прозрачные ящики очень удобны для тех, кому неудобно долго искать.

13. Атмосфера хранилища.

Для создания приятной внутренней атмосферы хранилища установите освежители воздуха, которые позволят поддерживать приятный запах. Внутри шкафа можно встроить удобные светильники, которые можно установить на стены либо на потолок.

14. Нижнее белье.

К какой либо полке при помощи тонких стержней прикрутите штангу. Она подойдет для хранения нижнего белья, сорочек и пижам.

15. Гаджеты.

Существуют специальные гаджеты, которые используют специально для гардероба. Это бесплатное приложение Stylicious в Google Play. Использование виртуальных приложений поможет вам проследить частоту использования одежды, а так же распределить вещи.

Источник:http://www.garmoniazhizni.com

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