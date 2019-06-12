25 років: у Харкові презентували довготривале дослідження щодо наркотиків (ВІДЕО)

Експерти опитали близько 15 тисяч студентів вищих навчальних закладів міста.

Респондентами 25-річного дослідження наркозалежності серед молоді стали студенти харківських вишів. За словами наукового керівника проекту Олексія Сердюка, опитування здійснювали двома способами: анкетуванням та через інтернет.

Олексій Сердюк, науковий керівник проекту

85% молодежи пробовали в своей жизни алкоголь. Из них 50% употребляют алкоголь часто. 20 % процентов сознаются в регулярном употреблении.65 % молодежи пробовали курить в своей жизни. Из них около 15% курит регулярно. Половина из них женщины.

Експерти нарікають: з кожним роком ситуація з вживанням наркотиків серед молоді погіршується.

Олексій Литвинов, завідувач кафедрою Харківського нацуніверситету внутрішніх справ

Дійсно кардинальним чином змінюється наркогенна картина нашого регіону та України в цілому. Україна перестає бути суто транзитною державою і перетворюється на активну державу, яка споживає різні види наркотичних засобів.

Олексій Сердюк, науковий керівник проекту

Четверть молодежи у нас пробовали наркотики и около 2 % делают это регулярно.

За висновками фахівців, останнім часом студенти також використовують товари масового споживання, які містять наркотичні речовини.

Євгенія Гладкова, співробітниця науково-дослідної лабораторії Харківського нацуніверситету внутрішніх справ

Азиатские страны сейчас очень массово заходят на наш рынок с так называемыми спайсами. Для того что бы употреблять дорогие, модные наркотики помимо того, что нужны деньги человека нужно подсадить.Чтобы он тратился, вовлекся в это движение. В различных формах чая, морской соли для ванн, которая через тело попадает.

Згідно з результатами дослідження, найпопулярнішим серед молоді є алкоголь, потім тютюнопаління і завершують список синтетичні наркотики.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олена Верекомська

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