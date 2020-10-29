29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом

Согласно статистическим данным, каждый год пятнадцать миллионов человек во всем мире страдают инсультом. Это также основная причина инвалидности. Инсульт может вызвать паралич, сенсорные расстройства, афазию и эмоциональные расстройства.

Во всем мире инсульт – вторая ведущая причина смерти. Кроме того, текущая статистика показывает, что число людей, у которых ожидается инсульт, увеличилось. Теперь у каждого четвертого человека может быть инсульт.

Ранние признаки

Знание ранних признаков инсульта спасает жизни. Ранние симптомы инсульта обычно возникают внезапно. Эти симптомы включают:

онемение или слабость, особенно на одной стороне тела;

замешательство или затруднения при разговоре;

проблемы со зрением;

головокружение или затруднения при ходьбе;

сильная головная боль.

Ранние предупреждающие признаки инсульта могут исчезнуть через несколько минут. Однако симптомы все же могут указывать на преходящую ишемическую атаку. Даже если симптомы исчезнут, важно сразу же обратиться за медицинской помощью.

Если у вас или у вашего близкого есть какие-либо из этих симптомов, важно действовать БЫСТРО.

F (face)= онемение части лица, уголок рта опущен,

A (arms)= слабость рук, не можете поднять одну руку,

S (speech)= трудности с речью, не можете внятно назвать свое имя,

T (time) = потеря времени – потеря мозга, медлить нельзя.

Данная аббревиатура показывает основные симптомы, по которым можно распознать инсульт. Особенно важно обратить внимание на время, у врача есть всего 4,5 часа чтобы спасти жизнь.

Звоните в скорую, если эти симптомы присутствуют. Не ждите!

Инсульт можно предотвратить

Кроме того, также важно знать, что инсульт можно предотвратить. Фактически, до 90% всех инсультов можно предотвратить, устранив определенные факторы риска. Эти факторы риска включают артериальную гипертензию, курение, злоупотребление алкоголем, гиперхолистеринемию. Делая упор на профилактику, Всемирная ассоциация инсульта надеется сократить вдвое количество инсультов к 2030 году.

Что делать в #WorldStrokeDay?

Узнайте свой риск инсульта.

Посетите информационную дискуссию об инсультах в местном медицинском учреждении.

Начните принимать меры для предотвращения инсульта, бросив курить, изменив диету и уменьшив гипертонию.

Узнайте о ранних признаках инсульта и о том, как следует реагировать.

Если вы пережили инсульт, поделитесь с другими историей.

История Всемирного дня инсульта

В 1990-х годах у Европейской инициативы по инсульту была идея организовать всемирный день осведомленности об инсультах. Из-за финансовых ограничений ознакомительный день был ограничен только Европой. В 2004 году Всемирный день борьбы с инсультом был учрежден на Всемирном конгрессе по инсульту в Ванкувере.

В 2006 году канадский клинический нейробиолог доктор Владимир Хачинский помог включить Всемирную прокламацию об инсульте. За это время Международное общество инсульта объединилось с Всемирной федерацией инсульта. Результатом этого слияния стала Всемирная организация по борьбе с инсультом (WSO). Под руководством WSO 29 октября 2006 г. был проведен первый официальный Всемирный день борьбы с инсультом.

Признаки инсульта

Источник: 1 Минута