3 рецепта от осенней хандры

Что может быть приятнее, чем выпить хмурым утром чашечку бодрящего кофе с кусочком шоколадного фондана? Маленькие кулинарные радости способны поднять настроение даже в самый унылый день. Мы подобрали три универсальных средства, гарантированно помогающих избавиться от такой напасти как меланхолия, которая начинает свою «атаку» с наступлением осенних холодов.

Что помогает противостоять плохому настроению?

Главными помощниками в борьбе с плохим настроением являются: тепло, вкусная еда, приятный запах, веселое общение и яркие цвета. Всё это легко совместить, приготовив предлагаемые блюда и насладившись ими в кругу друзей или семьи. А посредством современных приборов сделать это будет гораздо проще.

К примеру, незаслуженно обделенный вниманием шкаф для подогрева посуды поможет подготовить стаканы для напитков, чтобы их вкус и аромат раскрылся в полной мере. Заядлые кофеманы знают, что налитый в холодную чашку эспрессо остывает очень быстро, теряя при этом аромат и вкус. Также подогреватели посуды отлично справятся с поддержанием угощения в теплом состоянии до прихода гостей и даже с расстойкой дрожжевого теста. Итак, перейдем к рецептам.

Глинтвейн клюквенный

Этот сладкий пряный напиток готовится на основе 1 литра клюквенного морса или сока. Добавить в него 1 стакан сока апельсина, 4 ст. ложки сахара, 1 палочку корицы, 5-6 горошин перца черного, 2 звездочки аниса и 1-2 см корня имбиря. На медленном огне довести до кипения, отставить и держать под крышкой 10 минут. Влить 0,4 л портвейна, нагреть до момента закипания, снять с огня и разлить по кружкам.

Чай ягодно-имбирный

Добавить в кипяток (400 мл) 1 ч. ложку черного чая, по 2 ст. ложки малины и черной смородины и имбирь (1-2 см). Настоять 20-30 минут. Разлить по чашкам, добавив сахар или мед.

Сбитень яблочный

Четвертинки двух неочищенных яблок залить 1,5 л воды, добавить 2 ч. ложки мяты, 1 см имбиря, 1 палочку корицы и 2 бутона гвоздики. После закипания варить на малом огне 15 минут. После влить 5 ст. ложек меда и настоять 20 минут. Процедить и наполнить сбитнем стаканы.

Если всё сделать правильно, то никакая хандра не страшна!

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