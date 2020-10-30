3 шага, чтобы прекратить эмоциональное переедание

Стремление к комфорту в еде не должно быть сюрпризом, потому что стресс может повысить уровень гормона кортизола в организме, что может привести к повышению аппетита. Интересно, что еда может вызвать неврологические реакции, аналогичные реакции на наркотики, а переедание углеводов и сахаров может активировать центры удовольствия мозга!

При этом, подобно тому, как люди обращаются к алкоголю или телевизору, пищу легко использовать как буфер от признания своих чувств. Если вы хотите предпринять позитивные шаги, чтобы положить конец стрессовому перееданию, прочтите эти советы.

Повышение осведомленности

Это первый шаг к тому, чтобы положить конец стрессу от переедания, который также известен как бездумное питание. Каждый раз, когда вы пытаетесь съесть нездоровую пищу, остановитесь и признайте свои чувства. Вы голодаете или просто хотите избежать ситуации? Хорошая идея – вести дневник еды и эмоций; запишите все, что вы едите в течение дня, а также отметьте свои чувства и то, как ваше настроение меняется в течение дня.

Найдите альтернативы расслаблению

Теперь, когда вы понимаете, что собирались бездумно есть только из-за стресса, найдите другие способы отвлечься. Поговорите с другом, прогуляйтесь, займитесь спортом или займитесь чем-нибудь, что вам нравится. Также помогают йога и медитация! А еще лучше встретьте проблему и придумайте решение, которое облегчит ваши заботы.

Ешьте здоровую пищу

Независимо от того, начнете ли вы правильно решать свои проблемы, вам не обязательно отказываться от еды. Если вы чувствуете потребность в еде, продолжайте, но выбирайте здоровые продукты вместо нездоровой пищи. Такие закуски, как свежие фрукты, сухофрукты и орехи, семена, йогурт, цельнозерновые и крупяные продукты, а также другие продукты, богатые белком и клетчаткой, заставят вас почувствовать удовлетворение и надолго сохранить сытость.

Эмоциональное переедание

Источник: 1 Минута