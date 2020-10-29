4 идеи, как снять стресс после тяжелого дня

Ваш начальник был в плохом настроении, от коллеги плохо пахло, дети дрались в школе, а собака писала на ковер? Остановитесь, подышите и сделайте перерыв. То, что день начался плохо, не означает, что он должен плохо закончиться. Следуйте нашим советам, чтобы забыть о тревогах, обрести необходимое вам спокойствие и насладиться вечером:

Ничего не делайте

Легче сказать, чем сделать, но этот метод работает. Примите удобное положение, установите будильник, который зазвонит через 10 минут, и не делайте в это время НИЧЕГО. Ни телефона, ни списка покупок, ни чтения. Мечтать и позволять уму блуждать — отличное средство от стресса.

Помедленнее

Выберите медленное занятие, чтобы расслабиться в конце дня. Садоводство, раскрашивание, шитье, письмо, выпечка… Подойдет любое хобби, которое сосредотачивает ваше внимание на чем-то одном и не имеет экранов. Даже просто потратив время на то, чтобы выпить чашку чая или послушать любимый плейлист, можно замедлить сердечный ритм и сделать настоящий перерыв.

Дышите

Техники дыхания с помощью йоги, медитации или софрологии неоценимы для расслабления нервов в любой ситуации. Когда мы беспокоимся, мы очень быстро дышим верхней частью живота. Контролируя этот рефлекс, мозг автоматически успокаивается.

Организовуйте

Давление и стресс из-за того, что не все делается идеально, могут превратить повседневную жизнь в ад. Если предположить, что мы не можем все делать правильно, уровень удовлетворения возрастает. Чтобы избежать мучений, связанных с ужином, который нужно приготовить, или работой, которую нужно закончить, девиз: организация. Подготовив списки дел и предвидя источники стресса, вы избежите откладывания на потом и сможете преодолеть «горы», разбив их на более мелкие задачи, которые легче выполнить.

Релаксация

Источник: 1 Минута