4 мышечных зажима шеи и головы: причины и помощь

Мышечные зажимы в теле формируются по разным причинам. Здесь сочетаются факторы и физического, и психологического плана. Зажимы мышц головы и шеи ухудшают качество жизни и могут доставлять своему владельцу физический дискомфорт. Как избавиться от этих блоков, сообщает Econet.

На первый взгляд может показаться, что наши голова и шея, в отличие от прочих частей тела, не наделены примечательной мускулатурой. Однако, мускулы там имеются, а это означает, что существует вероятность формирования мышечных блоков. Последние доставляют человеку серьёзный дискомфорт в физическом плане и негативно действуют на психику. Как можно от них избавиться?

4 типичных мышечных зажима головы и шеи.

Каска неврастеника: волосистая область головы, лоб, затылок

Характерные симптомы: чувство стянутости в области головы, похожее на то, словно на вас надета тугая шапочка для плаванья; боль опоясывающего характера в голове; ухудшение кровотока в мягких тканях головы.

Факторы: данный зажим присущ современным, цивилизованным людям, жителям мегалополисов.

Формирование каски неврастеника обусловлено чрезмерной интеллектуализацией жизни. Это и сосредоточенность на интеллектуальных функциях, необходимость решать множество умственных задач, малоподвижный стиль жизни, когда мы часами просиживаем перед мониторами или за письменным столом. Выше названные факторы вызывают прогрессирующее спазмирование мускулатуры скальпа и ухудшение самочувствия.

Психологические последствия: косность, стереотипность мышления – «обладатель» каски неврастеника постепенно утрачивает возможность к восприятию свежей информации. Непременные спутники данного состояния - постоянная усталость, раздражительность, слабость внимания.

Мероприятия по устранению: диагностика и начало проработки данного зажима заключают пальпацию и самостоятельный массаж со сдвиганием кожных покровов. Цель – отыскать возможные уплотнения, трудно сдвигаемую кожу, бугры, впадины, говорящие о сформированной каске неврастеника.

Глазной блок: глазодвигательные мускулы, мускулы скальпа и шеи

Характерные симптомы: бегающий или, напротив, неподвижный взгляд; стабильное наморщивание лба и области между бровями; болевые проявления, тяжесть в глазах (это происходит потому, что сосуды, которые питают органы зрения, пережаты); падение качества зрения.

Факторы: глазной зажим образуется на основе стабильного страха перед внешним миром и социумом как его неотъемлемой частью. Указанный зажим нередко развивается в детские годы, когда по причине негативных обстоятельств (психологические особенности родителей, неблагоприятный микроклимат в семье) ребенок пребывает в стабильно напряженном, зажатом состоянии и страхе. Впоследствии человек бессознательно вырабатывает привычку контролировать внешний мир зрением, приглядываясь к тому, как реагируют люди на его высказывания и поступки. Это формирует напряжение глазодвигательной мускулатуры, мышц скальпа и шеи.

Психологические последствия: непреходящая тревога, беспокойство.

Мероприятия по устранению: в качестве проработки глазного блока применяются щадящие упражнения для глаз на ваш выбор.

Височно-челюстной зажим

Характерные симптомы: обычно данный мускульный блок не ощущается и не воспринимается. Но его можно обнаружить по 2-м косвенным признакам:

1. Обычно он сопровождается зажимом в разных зонах рук (плечевой, локтевой, кистевой);

2. У пациента с указанным зажимом выражена зажатая артикуляция – он будто произносит слова «сквозь зубы».

Факторы: выступает результатом особенностей социальной адаптации, а конкретно - запретом на внешнее проявление гнева. Пребывая в состоянии гнева, но никак не выражая его внешне, человек рефлекторно стискивает свои челюсти.

Психологические последствия: когда гнев оказывается подавлен, а эмоциональный гнет накапливается без возможности излиться естественным путём, у человека развивается модель пассивно-агрессивного поведения. Он вынужден выражать всякого рода несогласие особыми, доступными ему способами. К примеру, постоянно опаздывает в офис, не в меру саркастичен, может быть нелюдим и проч.

Мероприятия по устранению: в качестве проработки указанного зажима подходит самостоятельный массаж следующей техники: плотно прижать пальцы рук по обеим сторонам челюстных суставов, теперь как можно медленнее открыть рот, а пальцами осуществлять противодействие - челюсть тянется вниз, а пальцы с усилием двигают мускулы вверх. Рот открыть насколько возможно, а теперь точно так же медленно закрывать рот, а пальцами сдвигать мускулы вниз. Проделать массаж 5-6 раз, глаза во время выполнения закрыты.

Для деликатного статичного растяжение челюстных мускулов нужно открыть рот насколько возможно широко и между зубов установить соответствующий по формату фиксатор (подойдет сжатый кулак – костяшки направлены в сторону вашего лица). Зафиксировать позицию на 2-3 мин., чтоб мускулы могли полноценно расслабиться.

Горловой зажим: мускулы горла, языка, глубокие мускулы шеи, затылка

Характерные симптомы: ком в горле; чувство слабого удушения; стабильное стремление сглотнуть слюну; тихая речь.

Факторы: данный зажим – последствие запретов на плач, обиду и прочие эмоциональные реакции. Он также социально-обусловлен. Формируется и в детские годы, и в зрелом возрасте.

Психологические последствия: в ситуации продолжительного присутствия горлового зажима утрачивается умение плакать и выражать физически свои переживания. Бывает, что утрачивается способность осознавать собственные эмоции. Человек создает впечатление сдержанного, неэмоционального, холодного, но подобные характеристики – только результат зажима.

Мероприятия по устранению: чтобы проработать горловой зажим, часто применяют методики совершенствования ораторского искусства. Рекомендуется звучно «петь» следующие звукосочетания: А–О–У–Ы–Э, задействовав мускулы аппарата артикуляции.

Полезен будет самомассаж шеи, потому что повышенный тонус её мускулов имеется во всех названных блоках. Разминка шеи начинается со слабой силовой нагрузки, переходящей в деликатное вытяжение и массаж.

Позитивное влияние на распускание зажима в области горла имеет так называемая поза льва.

Это упражнение имеет целый перечень позитивных эффектов для здоровья. Но сегодня остановимся лишь на горловом зажиме.

Техника выполнения «позы льва»

Садимся на колени и пятки, укладываем ладони на колени, напрягаем и разводим в стороны пальцы.

Вытягиваем шею, прижав подбородок к груди. Напрягаем глаза, взгляд исподлобья, как у хищного льва.

Делаем вдох, на выдохе как можно шире открываем рот и, вывалив язык максимально далеко вперёд и вниз, напрягаем всё тело, шею и горло – в особенности. После выдоха задерживаем дыхание на 4-5 сек.

Теперь вы знаете, что описанные мышечные зажимы головы и шеи можно устранить, применив простые и доступные техники, например, самомассаж, гимнастику. Достаточно проявить терпение и строго следовать рекомендациям.

Источник: kurs.com.ua/

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