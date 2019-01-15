40% болезней вызываются генами, а 25% - вредными привычками

Так что же все-таки рождает наши болезни - внешние обстоятельства или гены? 40% недугов вызываются только ДНК, а 25% развивается исключительно под влиянием внешних условий, как показало самое крупное исследование с участием близнецов.



Самое масштабное исследование подобного рода позволило получить ответы на вопрос, который веками волнует науку – что же является основной причиной болезней: какие-то изъяны в ДНК человека или внешние обстоятельства? Ученые из Гарвардского университета проанализировали информацию по более чем 35 млн американцев, включая тысячи пар близнецов, за которыми наблюдали более 24 лет. Этот анализ позволил ответить на вопрос о том, какие болезни вызываются генетикой, а какие возникают под влиянием окружающей среды.



Оказалось, что в большинстве случаев заболевания являются результатом двух основных обстоятельств, то есть сочетания плохой наследственности и внешних факторов. Именно внешние факторы могут влиять на то, как наши гены себя выражают, но и сами гены оказывают влияние на то, как наш организм реагирует на внешние факторы. И всё-таки 40% недугов являются следствием плохой наследственности или особенностей ДНК, как показал анализ. При этом 25% болезней вызываются исключительно внешними условиями, включая вредные привычки, неправильный образ жизни, плохое питание, стресс и тому подобное.



МедикФорум напоминает, что человек, как и другие животные, представляет собой нечто большее, чем просто комбинация ДНК. Гены каждого из нас уникальны, а окружающая среда, в которой мы развиваемся, ещё более уникальна. Тем более что она постоянно меняется. Именно это затрудняло получение точного ответа на вопрос о том, являются ли причиной болезни гены или внешние обстоятельства. Вот когда на помощь пришли близнецы, включая и однояйцевых, с помощью которых можно однозначно увидеть степень влияния наследственности.

Источник: u-news.com.ua

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