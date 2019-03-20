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48 тысяч квадратных метров: каким будет новый онкоцентр на Харьковщине (ФОТО)

48 тысяч квадратных метров: каким будет новый онкоцентр на Харьковщине (ФОТО)

Объекты такого масштаба не строились на Харьковщине со времён независимости.

Новый онкоцентр в Померках будет состоять из нескольких корпусов и поликлиники. Общая площадь составит 48 тысяч квадратных метров. Медуслуги будут высшего качества. Об этом сообщает “Медицина Харьковщины” в Facebook.

Уже готова окончательная визуализация объекта.

48 тысяч квадратных метров: каким будет новый онкоцентр на Харьковщине (ФОТО)

“Он станет местом, которое вселяет надежду, а не вгоняет в депрессию”, – говорится в сообщении.

48 тысяч квадратных метров: каким будет новый онкоцентр на Харьковщине (ФОТО)

Для того, чтобы не прекращать лечение пациентов в действующем онкоцентре на время строительства, процесс разбили на несколько очередей. Первым построят лечебно-диагностический корпус. Он разместится на свободной площадке на ул. Лесопарковой, 4. После этого в новострой переведут те отделения, которые работают в старых корпусах онкоцентра. Дальше – демонтаж старых корпусов и строительство на их месте отделения лучевой терапии. Также запланирована реконструкция действующего хирургического корпуса под поликлинику и пристройка пищеблока. Третьей очередью станет благоустройство территории онкоцентра. В целом лечебно-диагностический корпус рассчитан на 510 койкомест.

Источник: objectiv.tv

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