5 часов смартфона в день повышают вероятность ожирения на 43%

Излишнее увлечение смартфонами приводит к снижению физической активности. Согласно исследованию, представленному на конференции ACC Latin America 2019, те «подопытные» что пользовались смартфонами пять и больше часов в день стали на 43% более предрасположенными к ожирению, передает EurekAlert.

Кроме ожирения у них повысился и риск получения сердечно-сосудистых заболеваний. Скорее всего это связанно с другим способом жизни, со значительно меньшим количеством активных действий, ведь в движении сложно пользоваться смартфоном. Если держать его в руках более пяти часов в сутки, на все остальное остается не так уж и много времени.

Важно, чтобы население знало и понимало, что мобильные технологии кроме своих традиционных целей должны еще применяться для улучшения привычек и здорового поведения

— со слов Мирари Мантилья-Моррон, специалиста по сердечно-легочной и сосудистой реабилитации в Университете Симона Боливара в Колумбии, автора исследования

Он добавил, что много часов смартфона ежедневно программируют сидячее поведение и сокращают время физических нагрузок, что способствует повышению риска преждевременной смерти, болезней сердца, различных видов рака остеосортицелярного дискомфорта и симптомов нарушений в опорно-двигательном аппарате.

Исследователи проанализировала 1060 студентов Факультета наук и здоровья Университета Симона Боливара с июня по декабрь 2018 года. Группа состояла из 700 женщин и 360 мужчин со средним возрастом 19 и 20 лет соответственно. У мужчин выявилась вероятность лишнего веса в 36,1%, а ожирения — 42,6%. У женщин эти показатели такие: 63,9% и 57,4%.

Студенты-учасники, использовавшие смартфон пять и больше часов вдвое чаще употребляли сладкие напитки, фаст-фуд, сладости и меньше двигались.

Источник: tehnot.com

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