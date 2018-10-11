5 продуктів від застуди, користь яких перебільшена

Про продукти, що допомагають у боротьбі з застудою і грипом, знають дорослі і діти. Але лікарі стверджують, що корисні властивості багатьох таких продуктів помітно перебільшені.

Взяти малину і малинове варення. Багато хто вважає, що цей продукт ідеально підходить для лікування застули і грипу. Однак слід пам’ятати, що малинове варення, незважаючи на свої корисні якості і вміст вітамінів, виявляє ще й зігріваючу дію. При температурі тіла вище 37,8С давати малину хворим терапевти настійно не рекомендують. Крім того, малина – це один з найсильніших алергенів.

Також лікарі прокоментували необхідність їсти при застуді більше цитрусових. Але насправді апельсини і лимони можуть нашкодити. Справа в тому, що кислоти, які містяться в них порушують засвоєння аспірину, до того ж активне кисле середовище негативно діє на слизові, а для бактерій якраз сприятлива.

Фахівці рекомендують відмовитися під час застуди і від пиття гарячого чаю. Нічого гарячого приймати не можна, підкреслюють вони, – інакше через деякий час виникне погіршення стану. Крім того, не потрібно класти в чай мед. За словами експертів, мед не слід змішувати з якими б то не було рідинами, – його слід їсти ложкою, не запиваючи ні чаєм, ні молоком.

Звичка готувати застудженому людині курячий бульйон схвалюється вченими тільки в тому випадку, коли якість курячої тушки не викликає жодних сумнівів. На жаль, в магазинній курятині часто присутні небажані і шкідливі речовини – антибіотики або компоненти, які сприяють зростанню. Фахівці рекомендують виймати з курки кістки: в них накопичується найбільше потенційно небезпечних сполук.

Источник: ukrhealth.net

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